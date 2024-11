Hezbollah dispara 240 mísseis contra Israel e dez pessoas ficam feridas

O grupo terrorista Hezbollah, com base no Líbano, disparou na manhã deste domingo 240 mísseis contra o território de Israel. O ataque deixou dez israelense feridos, um deles em estado grave. Os ataques foram primeiramente noticiados pelo jornal Haaretz, de Israel.

Os foguetes foram disparados na direção de Tel Aviv, Haifa e outras regiões de israel. Os ataques do grupo extremista ocorreram um dia após um bombardeio das Forças Armadas de Israel deixar vinte mortos e mais de 60 feridos no território do Líbano.

A maior parte dos projéteis lançados pelo Hezbollah teria sido interceptada pelo escudo antimísseis de Israel. Imagens divulgadas pela imprensa israelense, no entanto, mostram que parte dos mísseis atingiu casas e carros em áreas residenciais da capital Tel Aviv e da cidade de Haifa.

Conflitos na região já duram mais de um ano

As Forças Armadas de Israel buscam ao mesmo tempo neutralizar os grupos terroristas Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. A guerra de Israel na Faixa de Gaza começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando os terroristas do Hamas invadiram o território israelense, mataram mais de 1.400 pessoas e sequestraram outras 200.