Hezbollah atinge Israel com salva de 140 foguetes após morte de comandante

A facção xiita libanesa Hezbollah, aliada do grupo terrorista palestino Hamas e financiada pelo governo do Irã, lançou uma salva de 140 foguetes contra Israel nesta quarta-feira, 12, a maior quantidade de disparos em um só dia desde o início da guerra em Gaza. Acredita-se que o ataque tenha sido uma retaliação pela morte de Taleb Abdallah, um alto comandante assassinado pelas forças israelenses. As tensões aumentam o risco de Hezbollah e Israel entrarem em conflito total, abrindo uma nova frente da guerra no Oriente Médio.

Nesta quarta-feira, a milícia libanesa disparou cerca de 50 foguetes contra as Colinas de Golã, ocupadas por Israel, seguidos por outros 90 contra o norte do país, segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI). Alguns foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea israelenses, mas as ondas de calor do verão fizeram com que os projéteis causassem incêndios em diversas áreas.

O Hezbollah disse que atingiu uma fábrica e bases militares israelenses sensíveis em Ein Zeitim e Ami’ad, bem como uma estação de vigilância aérea militar israelense em Meron. De acordo com comunicado, o grupo usou foguetes Katyusha.

Retaliação

Isso ocorreu após um ataque aéreo israelense na vila de Jouaiya, no sul do Líbano, na noite de terça-feira, que matou três agentes do Hezbollah. Entre eles, estava Taleb Abdallah, o comandante mais graduado a ser morto desde o início das hostilidades, há oito meses.

Abdallah era responsável pela região central da faixa de fronteira sul. Ele era chefe de Wissam al-Tawil, outro comandante do Hezbollah morto em um ataque israelense em janeiro. Seu funeral, que provavelmente atrairá grandes multidões, está marcado para esta quarta-feira.

Conflito latente

O grupo xiita libanês abriu uma segunda frente de guerra após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado. A guerra de desgaste tem piorado constantemente e os políticos e generais israelitas têm sinalizado nas últimas semanas que estão preparados para um conflito em grande escala.

Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas das suas casas em ambos os lados da fronteira entre Israel e Líbano devido aos ataques e contra-ataques. Não está claro quando poderão regressar. As trocas de disparos já mataram 18 soldados israelitas e 10 civis, bem como 71 civis libaneses e cerca de 500 membros do Hezbollah – mais combatentes do que os perdidos na última grande guerra com Israel em 2006.