Hamas exige fim das conversas com Israel após prisões

As prisões do presidente do Parlamento palestino, Aziz Dweik, e de um deputado do Hamas pelas Forças Armadas de Israel despertaram a ira do grupo islâmico nesta sexta-feira. O chefe do governo do Hamas na Faixa de Gaza, Ismail Haniyeh, pediu que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, interrompa imediatamente os encontros palestinos com Israel em resposta às detenções, ocorridas nos últimos dois dias.

No início de janeiro, delegados israelenses e palestinos reiniciaram negociações para tentar retomar o processo de paz na região, o que não ocorria desde 2010, e acordaram em realizar novas reuniões a partir de fevereiro. Mas, se depender do Hamas, as conversas não irão evoluir. “A resposta para a prisão do doutor Aziz Dweik deve ser colocar fim às negociações absurdas e fracassadas (com Israel)”, declarou Haniyeh. “Nenhum palestino deve dar a mão a seu inimigo ou a seu ocupante, que prende os símbolos da legitimidade e dos deputados”.

Contexto – Membro do Hamas, Dweik foi preso na quinta-feira em um posto de controle do Exército israelense em Jabaa, entre Ramalah e Jerusalém, quando se dirigia a Hebrón, no sul da Cisjordânia. Foi a segunda vez que o parlamentar foi detido – na primeira, em 2006, ele passou dois anos em cárcere até ser libertado em meio às negociações para trocar presos palestinos pelo soldado israelense sequestrado Gilad Shalit. Já nesta sexta-feira, em Belém, soldados de Israel revistaram a casa do deputado Khaled Ibrahim Tafesh, membro do Bloco Reforma e Mudança, uma corrente do Hamas, e o prenderam em seguida. Ele ainda teve seu computador e seu telefone celular confiscados, segundo a agência palestina Maan.

O Exército israelense confirmou as duas prisões, dizendo que nos dois casos os detidos eram suspeitos de “envolvimento nas atividades de um grupo terrorista”, referindo-se ao Hamas. Em seu pedido a Mahmoud Abbas, o chefe do grupo radical islâmico afirmou que não é possível a Palestina se engajar em um processo de paz diante de ações como a prisão dos parlamentares. “A reconciliação e a coordenação com o inimigo em matéria de segurança são incompatíveis”, disse Haniyeh.

(Com agência France-Presse)