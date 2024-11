Halloween: qual é a origem da data e por que é comemorada em 31 de outubro

O Halloween – ou Dia das Bruxas, em português – é celebrado no dia de hoje, 31 de outubro, ao redor do mundo. Apesar de ser muito popular nos Estados Unidos, a origem do Halloween foi na Irlanda, pela fusão de um festival celta com os valores do cristianismo, entre os séculos XIV e XVIII. O festival, chamado Samhain, comemorava o fim do verão, o começo do ano novo celta e as colheitas. No século VIII, o papa Gregório III transferiu a comemoração do Dia de Todos os Santos, que era em maio, para o dia primeiro de novembro, como uma forma de honrar os mortos. “Halloween” é uma combinação de “Hallow” (santo) e “eve” (véspera), ou seja, é a véspera do Dia de Todos os Santos.

Com a imigração irlandesa nos Estados Unidos aumentando no século XIX, as tradições do Halloween começaram a ser introduzidas na sociedade americana, que foram moldando as comemorações do seu jeito, como com a incorporação de abóboras, fruto que é muito comum no país, para esculpir rostos com velas dentro. Com o passar dos anos, algumas tradições clássicas do Halloween foram ganhando novos significados, como as máscaras e fantasias que eram utilizadas para enganar os espíritos, mas hoje são utilizadas como forma de assustar os vizinhos.

Tradições do Halloween:

– É comum ver pessoas vestindo fantasias, muitas vezes assustadoras, na data comemorativa;

– As casas costumam ser decoradas com abóboras e alguns adereços aterrorizantes como esqueletos, teias de aranha, fantasmas e outros;

– Crianças passeiam pelas ruas perguntando “doces ou travessuras”; A prática tem relação com o Samhain, quando as pessoas passavam de casa em casa no Reino Unido pedindo um doce em troca de orações pelos falecidos da família.

– As vizinhanças costumam se reunir para ouvirem e contarem histórias assustadoras, muitas vezes no entorno de uma fogueira ou com luzes baixas.