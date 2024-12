Guinada inesperada na Síria traz alguma esperança e muita incerteza ao país

No decorrer da Primavera Árabe de 2011, quando um sopro de liberdade varreu países sob regimes ditatoriais, grupos rebeldes se insurgiram na Síria para derrubar o governo de Bashar al-Assad. Ele reagiu e, durante os treze longos e cruéis anos seguintes, o país se estraçalhou, com cidades destruídas, 500 000 mortos, 12 milhões de pessoas deslocadas — sendo 5 a 6 milhões de refugiados no exterior —, bandos armados controlando nacos do território e as principais cidades retomadas pelo Exército. Assim permaneceu a Síria, congelada em seu drama, até que de repente, em meros onze dias e sem que ninguém esperasse, uma coalizão de milícias partiu do noroeste em direção ao sul, ocupando tudo no caminho e conquistando Damasco praticamente sem resistência. Como isso aconteceu? O que virá agora? Sem resposta, o mundo acompanha, pasmo, a revolução síria, mais um solavanco no cada vez mais convulsionado Oriente Médio.

Esperançosa de um tempo melhor, após mais de meio século de repressão sob o clã Assad, a população saiu às ruas, gritando “liberdade” e destroçando retratos e estátuas tanto do presidente deposto quanto do pai dele, Hafez al-Assad, morto em 2000. Parentes invadiram presídios, onde milhares de presos políticos eram submetidos a torturas medievais. Um novo governo provisório foi instalado, sob a liderança do primeiro-ministro interino (teoricamente, até 1º de março) Mohammed al-Bashir, que anistiou os soldados e prometeu respeitar as minorias religiosas. O chefão do levante, porém, é Ahmed al-­Sharaa, muçulmano sunita que hoje desfila em uniforme militar mas até ontem, de turbante jihadista, atendia pelo nome de guerra de Abu Mohammad al-Jolani e está na lista de terroristas dos países do Ocidente.

Ele lidera o grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS), que dava as ordens na cidade de Idlib (onde al-Bashir exerceu a mesma função de agora, aparentemente com moderação) e arredores, no noroeste do país, e, unindo-se a outros bandos rebeldes, comandou a fulminante campanha até Damasco. “Essa combinação de poderes de oposição foi inédita e permitiu o avanço-relâmpago”, diz Jacob Shapiro, professor de relações internacionais da Universidade de Princeton.

Al-Sharaa é cria do fundamentalismo da Al-Qaeda, de Osama bin Laden, mas garante ter se desligado e seguir agora uma linha pragmática. A ver — no primeiro discurso em Damasco, na venerada mesquita Umayyad, carregou no tom religioso ao afirmar que “esta vitória, meus irmãos, é uma vitória de toda a nação islâmica”. Em paralelo, deu entrevistas à CNN e ao New York Times com acenos ao Ocidente. “Ele está falando as palavras certas”, disse, ressabiado, o presidente americano, Joe Biden. Os Estados Unidos são apenas uma das potências com o pé fincado na areia movediça da Síria: têm cerca de 900 soldados lá estacionados para sustentar os curdos, um grupo étnico dominante no noroeste, onde quer fundar o país, e que foi crucial no desmonte do Estado Islâmico, bando de bárbaros que já foi um califado mas mantém agora apenas bolsões na Síria.

Credita-se o sucesso dos rebeldes ao enfraquecimento dos dois sustentáculos do al-Assad — a Rússia (onde ele, a mulher Asma e outros se asilaram), e o Irã, braços decisivos a favor do governo na guerra civil. Enredado no conflito da Ucrânia, Vladimir Putin removeu boa parte do pessoal de apoio ao ditador, embora tenha ainda bases, aviões e armas no interior e no Mediterrâneo, para os quais tenta negociar uma saída. O Irã, por sua vez, perde um corredor essencial para treinar e armar milícias anti-Israel e, depois de ver ruir dois grupos sob seu guarda-chuva — o Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah, que atuava no Líbano como um Estado dentro do Estado —, perde com a Síria mais uma ponta de seu combalido “eixo de resistência” contra inimigos variados. “Os iranianos sofreram uma derrota estratégica que pode mudar o curso do Oriente Médio”, afirma Scott Lucas, professor de política internacional da University College Dublin.

Mais sorte, na investida-surpresa, teve a Turquia, inimiga dos curdos a oeste da Síria, que apoia os rebeldes do leste — embora não se saiba até que ponto ela exerce influência sobre o HTS. No olho do furacão, Israel, por via das dúvidas, instalou comandos nas Colinas de Golã (território que é supostamente neutro, mas onde circula à vontade) e despejou toneladas de bombas sobre alvos sírios. No balanço de seu comando militar, destruiu helicópteros, aviões, arsenais de armas convencionais e químicas e “toda a Marinha síria”, para que não caíssem em mãos dos potenciais inimigos que tomaram Damasco. Mesmo com o futuro no ar, milhares de sírios há anos acampados em tendas na fronteira com a Turquia começaram a empreender o caminho de volta para casa, torcendo por uma transferência pacífica de poder, algo raro de ver no Oriente Médio.

