O líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó se reuniu nesta sexta-feira, 1, com o presidente argentino, Mauricio Macri, em Buenos Aires, como parte de um giro por países sul-americanos que o apoiaram em desafio ao governo de Nicolás Maduro.

Presidente da Assembleia Nacional venezuelana que se autoproclamou presidente interino em 23 de janeiro, Guaidó chegou à capital argentina após visitar Paraguai e Brasil, onde também foi recebido pelos respectivos presidentes.

“Tivemos um excelente encontro com Macri, que estava muito preocupado com o que está acontecendo na Venezuela, hoje foi um dia histórico”, afirmou, depois da reunião breve com o presidente argentino.

“Hoje se inicia uma nova etapa das relações entre Venezuela e Argentina”, disse Guaidó, ressaltando que os novos vínculos entre os dois países não serão “baseados nos interesses de poucos, mas baseados na democracia”.

Em Brasília nesta quinta-feira 28, o opositor venezuelano também afirmou que seu encontro com Jair Bolsonaro marcou um “novo começo” na associação entre a sua nação e o Brasil.

Para o interino, o apoio que vem recebendo de líderes políticos estrangeiros é amplo. “É um reconhecimento à democracia e à luta”, destacou.

Após a Argentina, Guaidó visitará o Equador, confirmou o presidente Lenín Moreno, e depois seguirá para o Peru.

Guaidó anunciou mais mobilizações nas ruas da Venezuela e a entrada de ajuda humanitária para mitigar as necessidades de mais de 300.000 pessoas, durante sua visita ao Paraguai. O presidente da Assembleia Nacional foi reconhecido como presidente interino pelo Brasil, Argentina e por volta de outros 50 países.

O venezuelano saiu da Venezuela na sexta-feira passada, 22 de fevereiro, para acompanhar a tentativa de entrada de ajuda humanitária no país pela fronteira com a Colômbia.

Desde então, muito se discute se conseguirá retornar ao seu país, já que Maduro ordenou o fechamento das fronteiras da Venezuela com a Colômbia e com o Brasil. Além disso, o chavista já afirmou que seu opositor responderá na Justiça assim que chegar em Caracas.

Guaidó é investigado pelo procurador-geral chavista Tarek William Saab por suas ações contra “a paz, a economia e o patrimônio” da Venezuela. Como parte do processo, ele foi submetido a medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país.

Em seu discurso em Brasília, contudo, o venezuelano garantiu que pretende voltar a Caracas até segunda-feira, 4, apesar das ameaças de Maduro.

(Com Reuters)