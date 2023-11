Grupo que deixou Gaza receberá assistência ao chegar ao Brasil, diz Vieira

O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou neste domingo, 12, em coletiva de imprensa, sobre a saída dos 32 brasileiros e familiares que estavam na Faixa de Gaza. O chanceler confirmou que eles seguem nesta tarde para o Cairo, capital do Egito, onde passarão a noite. No final da manhã da segunda-feira, no horário local, eles devem embarcar em um avião presidencial da Força Aérea Brasileira rumo ao Brasil. A chegada a Brasília é prevista para 23h30 (horário local).

O ministro também afirmou que as 32 pessoas serão atendidas por equipes do Ministério da Justiça e do Desenvolvimento Social quando chegarem ao Brasil para receberem apoio. Segundo Vieira, elas poderão ser encaminhadas a familiares ou outras famílias de origem palestina que queiram recebê-las, mas também poderão ficar hospedadas em abrigos do governo.

Refugiados palestinos receberão ajuda para regularizar sua situação para permanência no Brasil, com emissão de identidade, permissão de trabalho e acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Vieira destacou o trabalho do governo brasileiro para a retirada do grupo de Gaza e agradeceu também as embaixadas brasileiras em Tel Aviv (Israel), Ramallah (Palestina) e Cairo (Egito). “Com grande satisfação, concluímos essa etapa”, afirmou.

Continua após a publicidade

Segundo o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou o desejo de encontrar as 32 pessoas que estão vindo para o Brasil. Ele disse, porém, que a reunião ainda está pendente de confirmação por causa da agenda do presidente.

Apelo sobre a guerra

Vieira ainda comentou a situação da guerra entre Israel e Hamas, que já deixou milhares de vítimas, apontando que a situação dos brasileiros em Gaza está momentaneamente resolvida, mas que o conflito continua.

Ele pediu que as atenções se voltem para o Conselho de Segurança da ONU a partir desta semana para que se possa encontrar uma forma de suspensão das hostilidades e pausa humanitária que possa levar ao alivio da população civil.

Continua após a publicidade