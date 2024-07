Grécia fecha Acrópole de Atenas devido a onda de calor no sul da Europa

A Acrópole de Atenas, local turístico mais visitado da Grécia, fechou durante as cinco horas mais quentes desta quarta-feira, 17, em meio a uma onda de calor que assola o sul da Europa. As temperaturas extremas também provocaram mortes na Itália e incêndios na Macedônia do Norte.

Com previsão de que os termômetros cheguem a 43ºC até domingo, 21, o Ministério da Cultura da Grécia ordenou que a Acrópole ficasse fechada de 12h às 17h. A “cidade alta”, construída no topo de uma colina rochosa a mais de 15o metros de altura fica, particularmente exposta ao sol, colocando a saúde dos visitantes em risco.

A Cruz Vermelha distribuiu água gelada e panfletos informativos para os turistas que esperavam na fila de acesso ao sítio arqueológico antes do horário de fechamento.

No mês passado, a Acrópole também fechou temporariamente durante as horas mais quentes do dia para proteger os visitantes da onda de calor mais precoce já registrada na história da Grécia. É resultado, em grande parte, do ar quente da África e das mudanças climáticas, que prolongam e intensificam o fenômeno, segundo cientistas.

Calor no sul da Europa

Na Itália, dois bombeiro morreram enquanto apagavam um incêndio na região da Basilicata, no sul do país, e as autoridades adicionaram Palermo, na Sicília, à lista de 13 cidades italianas em alerta de calor extremo.

Continua após a publicidade

Os animais também foram afetados pelas altas temperaturas. Para aliviar o calor, o zoológico de Roma fez planos para oferecer picolés para os bichos.

O Mar Adriático, que fica entre Itália e Croácia, registrou as temperaturas mais altas de sua história, atingindo quase 30ºC pela cidade croata de Dubrovnik. A Sérvia, por sua vez, registrou recorde de consumo de energia na terça-feira 16, devido ao uso excessivo de ar condicionado. Em paralelo, o governo da Albânia flexibilizou as regras sobre trabalho remoto para poupar os funcionários públicos do calor.

Além disso, dezenas de incêndios florestais já devastaram a Macedônia do Norte, que pediu assistência de aeronaves de combate a incêndios da Sérvia, Montenegro, Croácia, Romênia e Turquia. Um dos focos de fogo se estendeu por quase 30 quilômetros.