Furacão Milton se aproxima da Flórida e milhões recebem ordens para deixar suas casas

Os Estados Unidos aguardam com apreensão a chegada do furacão Milton nesta quarta-feira, 9. A tempestade, que ontem voltou à categoria 5, a maior na escala, deve atingir a Flórida entre a noite desta quarta e a madrugada de quinta, com ventos de até 270 km/h. Especialistas preveem que será um dos maiores furacões na região em um século.

Autoridades alertaram a população do potencial destruidor do Milton e ordenaram a evacuação de 5,5 milhões de pessoas nas áreas que estão na rota do furacão, na região das cidades de Tampa, St. Petersburg e Clearwater. As ordens resultaram em cenas de congestionamento e estradas lotadas na segunda e na terça-feira.

O presidente Joe Biden adiou uma viagem internacional que faria para acompanhar os desdobramentos do furacão e afirmou que a ordem para sair de casa nas áreas de risco era uma questão de “vida ou morte”. O governador da Flórida, Ron DeSantis, fez um apelo na terça para que os moradores das regiões na rota do Milton obedeçam as ordens de evacuação. “Vocês têm tempo hoje, mas o tempo está de esgotando”, disse. “Vocês ainda têm tempo de ouvir as ordens de evacuação e fazer o que é necessário para proteger vocês e suas famílias.”

O furacão Milton chega à Flórida enquanto o estado ainda se recupera dos estragos causados pelo furacão Helene, que deixou 225 mortos em vários estados da costa leste dos Estados Unidos há duas semanas.