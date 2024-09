Furacão Helene ganha força em direção à costa da Flórida

O furacão Helene está se aproximando do Golfo da Flórida, se fortalecendo para a categoria 3 e com potencial para se tornar um furacão catastrófico de categoria 4 ao atingir a costa do estado americano na noite desta quinta-feira, 26, segundo o Centro Nacional de Furacões. A tempestade pode ser uma das mais poderosas a atingir os Estados Unidos neste ano.

No início desta quinta-feira, a tempestade estava a cerca de 320 km a sudoeste de Tampa, movendo-se a uma velocidade de 25 km/h.

A força crescente do furacão deve-se, em grande parte, às altas temperaturas das águas do Golfo do México, que têm se elevado nos últimos anos. As águas ao redor da Flórida também estão mais quentes, tornando o estado mais vulnerável a tempestades devastadoras.

Antes mesmo da chegada do furacão, algumas áreas, como Fort Myers Beach, já estavam enfrentando inundações, com os níveis de água 60 cm acima do normal.

Os ventos máximos sustentados do Helene estavam em torno de 175 km/h, com rajadas mais intensas. A tempestade possui ventos que se estendem até 95 km do seu centro e há previsões de que continue a se intensificar antes de tocar solo.

A expectativa é de que ondas alcancem até 2 metros em certas regiões do Panhandle da Flórida, colocando grande parte do estado em estado de emergência. Embora se projete que a tempestade possa enfraquecer ao chegar à terra firme, seu movimento rápido pode causar danos em um raio de até 640 km.

“Os preparativos para proteger vidas e propriedades devem ser concluídos antes do início das condições de tempestade tropical”, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

Após atingir a Flórida, espera-se que o furacão se desloque pela costa sudeste, passando por estados como Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, que já estão sob estado de emergência. Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão sob alertas de furacão e tempestade tropical. Escolas ao longo da costa da Flórida e na Geórgia, incluindo Atlanta, foram fechadas em antecipação ao impacto do furacão.

O presidente Joe Biden declarou estado de emergência na terça-feira, 24, permitindo a liberação de assistência federal à Flórida, onde ordens obrigatórias para que alguns pessoas deixem suas casas já começaram.

As autoridades de emergência enfatizaram que o tempo para retirada de pessoas está se esgotando. “Vocês têm tempo para sair, mas esse momento é agora”, alertou Kevin Guthrie, diretor da divisão de gerenciamento de emergências da Flórida.

Em Tallahassee, a capital do estado, o prefeito John Dalley declarou que, se a tempestade seguir o caminho previsto, os danos serão sem precedentes para a comunidade.

Este furacão será o quarto a atingir os EUA neste ano e o segundo grande furacão na Flórida em 2024, após o furacão Debby, que causou inundações e cortes de energia na parte noroeste do estado.