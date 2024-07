Furacão Beryl chega aos EUA e deixa 2 milhões de texanos sem energia

Mais de dois milhões de pessoas ficaram sem energia nesta segunda-feira, 8, após o furacão Beryl atingir o Texas, nos Estados Unidos, informou o portal PowerOutage.us. Com força reduzida em relação à devastação no Caribe, onde deixou 11 mortos, o furacão foi rebaixado à categoria 1 e, por fim, transformado em tempestade tropical, com ventos sustentados de 120 km/h, nesta manhã.

O arrefecimento não foi o suficiente, porém, para conter os estragos no Texas. No domingo, 120 condados emitiram declarações de desastre. Casas e árvores foram derrubadas pelo vento, enquanto chuvas “com risco de morte” provocaram inundações no estado durante o apagão. Acredita-se que, até o momento, Beryl tenha feito duas vítimas nos Estados Unidos, segundo a mídia local: um homem de 53 anos, morto após uma árvore cair no telhado de sua casa, e uma mulher de 74 anos, também em razão de um desabamento no lugar onde morava.

Beryl slams the Texas coast with 80-100mph winds pic.twitter.com/lzPDjwfI6G — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) July 8, 2024

Em meio às enchentes, a polícia de um subúrbio de Houston iniciou resgates aquáticos nesta segunda-feira. Autoridades texanas afirmaram a jornais locais que habitantes apresentaram resistência em abandonarem suas casas, o que aumenta a preocupação com novas vítimas. O governador interino do Texas, Dan Patrick, apelou para que os cidadãos “não ignorem esta tempestade tão séria”.

Quase 1.000 voos foram cancelados no Aeroporto Intercontinental Bush, o maior da cidade de Houston. O diretor do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Michael Brennan, disse que aqueles que estão no trajeto da tempestade precisam procurar abrigo “pois as condições perigosas persistirão mesmo depois que o olho do furacão Beryl passar”.

“Há um risco muito considerável de inundações repentinas na Costa do Golfo do Texas, no leste do Texas e na região de ArkaTex [Arkansas-Texas]“, acrescentou Brennan.

Houston, near Texas medical center with few wind gusts from category one Hurricane Beryl ! pic.twitter.com/aAJjuPQJKl — Mohamed Othman (@EndoscopyOthman) July 8, 2024

A intensificação do Beryl marca um início violento e precoce da temporada de furacões no Atlântico, que vai do início de junho ao final de novembro. Cientistas acreditam que as temperaturas extremas ligadas às mudanças climáticas, provocadas pela ação humana, são as principais responsáveis por essa intensificação.