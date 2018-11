Franceses bloqueiam estradas em protestos contra impostos e Macron

Milhares de manifestantes franceses criticam impostos mais altos para combustíveis e as políticas econômicas do presidente Emmanuel Macron em protestos em estradas da França neste sábado, 17. Os cerca de 2.000 atos espalhados pelo país bloquearam algumas vias e causaram grandes engarrafamentos. Em um deles, houve um atropelamento com vítima fatal.

No último balanço, o Ministério do interior estimou que cerca de 280.000 manifestantes participavam dos protestos na França.

Coordenados a partir de redes sociais, os protestos surgiram de críticas contra a subida dos preços do combustível, reclamações contra o enfraquecimento no poder de compra e a insatisfação cada vez maior com Macron, que alguns veem como “afastado” da população.

Manifestantes gritavam “Macron, renuncie” e alguns mostravam slogans como “devolva-nos nosso poder de compra”.

“Há impostos demais na França”, disse Veronique Lestrade, uma manifestante na periferia de Paris. Ela relata que sua família estava sofrendo para pagar as contas.

Segundo o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, uma mulher foi atropelada e morreu em um bloqueio em Savoie, no sudoeste francês. Ela foi atingida por uma motorista que entrou em pânico quando manifestantes cercaram seu carro e acelerou.

Conforme o Ministério do Interior, pelo menos 227 pessoas ficaram feridas ao redor do país, seis delas em estado grave, e 117 foram detidas, das quais 73 ainda estão sob custódia.

A polícia usou gás lacrimogêneo para liberar a entrada de um túnel debaixo da montanha Mont-Blanc, nos Alpes, assim como para tentar dispersar manifestantes reunidos no Palácio do Eliseu, em Paris, e no centro da cidade de Lyon.

(com Reuters e EFE)