França fecha parceria de R$ 201 milhões com Paraíba para mobilidade urbana verde

O Estado da Paraíba e a Agência Francesa de Defesenvolvimento (AFD) assinaram nesta segunda-feira, 25, um empréstimo de 33 milhões de euros (cerca de R$ 201 milhões) para reestruturação do sistema de transporte público de João Pessoa. A iniciativa, que conta com a garantia da União Federativa do Brasil, tem como norte a sustentabilidade e procura impulsionar a mobilidade urbana de baixo carbono.

“A assinatura deste novo acordo reforça nosso apoio à mobilidade sustentável no Estado da Paraíba. Este projeto tem o poder de transformar a vida de milhares de pessoas, proporcionando um sistema de transporte eficiente, inclusivo e com menor impacto ambiental. É uma honra para a França trazer sua expertise em engenharia urbana para colaborar com as autoridades da Paraíba”, disse o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain.

O anúncio ocorreu pouco depois do acordo da AFP com a Prefeitura de João Pessoa, no qual foram disponibilizados 44,5 milhões de euros (mais de R$ 271 milhões) em empréstimos para financiar a construção de terminais integrados de ônibus, a implantação do serviço de ônibus rápido e a revitalização do Rio Jaguaribe.

O grupo, que financia o setor público e ONGs, apoia e acelera as transições em mais de 160 países. A assinatura do pacote faz parte de um amplo plano estratégico da agência para o Nordeste brasileiro.

“A AFD firmou uma operação de 50,6 milhões de euros com a CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) para investimentos em abastecimento e saneamento básico, apoiando o Estado na universalização desses serviços”, disse a AFP em comunicado. “Em escala regional, a AFD também fortaleceu em 2023 sua parceria com o Banco do Nordeste, visando financiar infraestruturas sustentáveis no Nordeste. No total, a AFD investiu mais de 150 milhões de euros (R$ 915 milhões) na Paraíba, por meio de empréstimos soberanos e não soberanos.”