Foto oficial do G20 pode ser refeita após ausência de Biden, Trudeau e Meloni

A foto oficial da cúpula dos líderes do G20, tirada na segunda-feira 18, pode ser refeita nesta terça para incluir o americano Joe Biden, o canadense Justin Trudeau e a italiana Giorgia Meloni, que ficaram de fora. Apesar da intenção do cerimonial, as delegações ainda não receberam orientações sobre horário ou até mesmo uma confirmação oficial, segundo membro de alto escalão uma delegação europeia ouvido por VEJA.

A justificativa oficial para o atraso dos líderes é que eles estavam em reuniões bilaterais no momento da foto, convocada por Lula pouco depois do almoço oferecido no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.

A nova tentativa da “foto de família” da cúpula provavelmente seria tirada entre a terceira sessão da cúpula, marcada para as 10h, e o encerramento, no qual o presidente Lula irá entregar a presidência do G20 para a África do Sul, às 12h30.