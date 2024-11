‘Foto de família’ do G20 é refeita, agora com Biden, mas sem Milei

Desta vez sem a icônica vista para o Pão de Açúcar, a “foto de família” da cúpula dos líderes do G20 foi refeita nesta terça-feira, 19, para incluir o americano Joe Biden, o canadense Justin Trudeau e a italiana Giorgia Meloni, que ficaram fora da primeira tentativa, na segunda. Desta vez, contudo, o argentino Javier Milei não saiu na imagem. Além dele, o chanceler russo Sergey Lavrov e a mexicana Claudia Sheinbaum também não compareceram.

A decisão de não ir para a área externa, usando um dos salões do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde ocorreram as conversas da cúpula, foi tomada para facilitar a logística, visto que muitas delegações já iam deixar o local pouco depois da sessão de encerramento, segundo uma fonte do Itamaraty.

A justificativa oficial para o atraso dos líderes é que eles estavam em reuniões bilaterais no momento da foto, convocada por Lula pouco depois do almoço oferecido entre a pausa nas sessões de segunda.