Forte terremoto atinge costa da Califórnia, mas alerta de tsunami é descartado

Um forte terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa da Califórnia nesta quinta-feira, 5, e levou autoridades dos Estados Unidos a emitiram inicialmente um alerta de tsunami para partes do estado e do Oregon, retirando o aviso pouco tempo depois.

No primeiro momento, o Serviço Nacional de Meteorologia alertou para o risco de ondas que poderiam atingir a baía de São Francisco por volta das 12h10, no horário local (17h10, em Brasília). Ainda assim, a região, que abriga quase 5 milhões de pessoas, está sob monitoramento contínuo.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi localizado no oceano, a aproximadamente 100 km da cidade de Ferndale, na Califórnia. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km. Em seguida, um outro tremor de magnitude 5,8 foi registrado perto de Cobb, uma cidade localizada no interior do estado.

Tremores secundários também foram sentidos no Havaí cerca de 10 minutos após o evento, apesar da distância de mais de 3.000 km entre os dois locais.

No condado californiano de Humboldt, o mais próximo ao epicentro do tremor, mais de 10.000 clientes ficaram sem energia, de acordo com o serviço de análise PowerOutage.us.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, apenas cerca de 15 terremotos atingem magnitude 7 por ano.

