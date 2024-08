Forças de Israel resgatam refém do Hamas em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta terça-feira, 27, ter resgatado um dos mais de 100 reféns que seguem em cativeiro em Gaza, quase 11 meses após o início da guerra contra o Hamas. O homem israelense, de origem árabe beduína, foi sequestrado por terroristas durante o ataque terrorista em 7 de outubro do ano passado contra comunidades do sul do país, que fez eclodir o conflito.

Kaid Farhan Elkadi, 52 anos, foi resgatado em uma “operação complexa no sul da Faixa de Gaza” pelas FDI e pelo serviço de segurança israelense Shin Bet, de acordo com a declaração do Exército. Nenhum detalhe adicional pôde ser divulgado “devido a considerações sobre a segurança de nossos reféns, a segurança de nossas forças e a segurança nacional”, completou o texto.

“A operação foi parte das atividades ousadas e corajosas das FDI conduzidas nas profundezas da Faixa de Gaza”, escreveu o Ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, no X, antigo Twitter. “Esta operação faz parte de uma série de ações tomadas pelas FDI que nos aproximam de atingir os objetivos dessa guerra. Gostaria de reiterar e enfatizar: Israel está comprometido em aproveitar todas as chances para levar os reféns de volta para casa em Israel.”

Continua após a publicidade

Rafael Rozenszajn, brasileiro porta-voz das FDI, afirmou que a operação ocorreu no sul da Faixa de Gaza, para onde se espalharam combates entre o Exército e o Hamas. No final de semana, autoridades de Israel emitiram novas ordens de retirada de civis da região, que a ONU disse terem interrompido a entrega de ajuda humanitária.

“Farhan foi resgatado por combatentes sob comando da divisão 162 numa complexa operação de resgate no sul da Faixa de Gaza. Ele foi transferido para um hospital em Israel para novos exames médicos. Sua família foi atualizada com detalhes e as Forças de Defesa de Israel estão acompanhando a família nesse momento”, disse Rozenszajn.

Continua após a publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Rozenszajn (@rafael_rozenszajn)

Continua após a publicidade

Alegria do reencontro

Elkadi está em condição “estável” e foi transferido para um hospital para exames médicos. Vários membros de sua família correram para o Centro Médico Soroka, em Berseba, para se reunirem com ele.

What a photo…Rescued Israeli hostage Kaid Farhan Elkadi at a hospital in Be’er Sheva.

(📸 Soroka Medical Center). pic.twitter.com/1745a87j35 — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) August 27, 2024 Continua após a publicidade

Primera imagen con vida de Kaid Farhan Elkadi, miembro de la comunidad beduina del sur de Israel, rescatado por el ejército israelí. Se encuentra en condiciones normales de salud. pic.twitter.com/Kx4ilqf8r0 — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) August 27, 2024 Continua após a publicidade

Elkadi é o oitavo refém resgatado pelas forças israelenses desde o início da guerra em Gaza. Ele pertence a uma das minorias árabes-israelenses, que ao todo são cerca de 20% da população de Israel.

Pai de 11 filhos e avô de um, ele morava em uma aldeia beduína na área de Rahat, no deserto de Negev. Trabalhou por muitos anos como segurança no Kibutz Magen, perto da fronteira entre Israel e Gaza, onde foi sequestrado há mais de 10 meses.

Vidas perdidas

O Hamas realizou um ataque sem precedentes contra comunidades no sul de Israel em 7 de outubro, durante o qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 foram sequestradas. Em resposta, o exército israelense lançou uma campanha em Gaza para destruir o grupo terrorista.

Desde então, mais de 40.430 pessoas foram mortas no enclave palestino, de acordo com o Ministério da Saúde do território, administrado pelo Hamas. A grande maioria são civis, mulheres e crianças.