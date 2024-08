Explosão de balão é confundida com tiros e leva pânico a parque da Disney

O temor de um ataque a tiros gerou pânico entre frequentadores do Magic Kingdom, um dos quatro parques do complexo da Disney, na Flórida, nesta quinta-feira, 29, à noite. Uma briga entre alguns visitantes, seguida do estrondo de uma explosão, fez com que várias pessoas começassem a correr e a tentar se abrigar temendo que fosse um atirador. Os momentos de desespero e alguns estragos provocados pela correria em lojas do parque foram registrados por visitantes nas redes sociais.

went to magic kingdom today and there was literally a stampede because of a suspected shooter i thought that was actually going to be my last day. i was shoved out of the way and fell. mothers were crying looking for their daughters, people were hiding, it was so bad. pic.twitter.com/NATeMuwceK — D (@anxrosa) August 30, 2024

Nas postagens se vê cadeiras e produtos espalhados pelo chão em lojas temáticas do parque, que tem como símbolo o Castelo da Cinderela, além de pessoas andando assustadas. Segundo relatos do público que estava no complexo, o “caos” aconteceu logo após o tradicional show de fogos de artifício que ocorre diariamente e é intitulado Happy Ever After. “Fui ao Magic Kingdom hoje e houve literalmente uma debandada por causa de um suposto atirador. Pensei que aquele seria meu último dia. Fui empurrado para fora do caminho e caí. As mães estavam chorando procurando por suas filhas, as pessoas estavam se escondendo, foi muito ruim”, detalhou uma pessoa que estava no parque, em sua conta no X (antigo Twitter).

Com a repercussão do caso e as imagens das cenas caóticas viralizando na internet, a polícia local divulgou um comunicado descartando a presença de um atirador nas instalações do parque, o primeiro a ser erguido no complexo da Disney, em 1971. “Não há nenhum atirador ativo no Magic Kingdom da @WaltDisneyWorld. Houve uma briga e foi ouvido um som de ‘explosão’, que acreditamos ser de um balão. Os visitantes começaram a correr e assim começou o boato do atirador ativo. Não há nenhum atirador ativo”, ressaltou o texto das autoridades policiais locais, também em uma postagem no X. Sabe-se por relatos de visitantes que estava no local, no entanto, que, por medida de precaução, a orientação inicial era que as pessoas permanecessem nas lojas enquanto a área era verificada.

As autoridades não deram mais detalhes sobre o ocorrido e o Magic Kingdom informou que, após o incidente, o parque voltou às suas atividades normais.