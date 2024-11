Exército israelense proíbe libaneses de voltarem a suas casas em 60 vilas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) emitiram novos alertas nesta sexta-feira, 29, proibindo os cidadãos libaneses de retornem a mais de 60 vilarejos no sul do Líbano, três dias após um acordo de cessar-fogo entre Israel e a milícia Hezbollah entrar em vigor.

Os militares israelenses publicaram no X (antigo Twitter) um mapa indicando uma faixa de território à qual os libaneses não devem retornar, abrangendo grandes cidades como Bint Jbeil, Marjeyoun e Naqoura, sede da força de manutenção da paz da ONU no Líbano. Eles alertaram que qualquer pessoa que fosse a essas áreas estaria se colocando em risco.

“Os soldados não pretendem ter vocês como alvo e, portanto, vocês estão proibidos, nesta fase, de retornarem às suas casas”, disse Avichay Adraee, um porta-voz do exército israelense, em um comunicado.

O cessar-fogo entre Israel e a milícia libanesa entrou em vigor na quarta-feira 27, depois que ambos os lados aprovaram o acordo mediado pelos Estados Unidos e pela França após mais de um ano de conflito.

Poucos minutos após o início do cessar-fogo, os militares israelenses já haviam pedido aos moradores do sul do Líbano para que ainda não “se dirijam às aldeias que ordenamos que fossem esvaziadas” ou às áreas onde as forças israelenses ainda estão fixadas por questões de segurança.

Milhares de pessoas começaram a voltar para suas casas no sul do Líbano desde quarta-feira, mas tropas israelenses e drones de vigilância permanecem no território.

Cessar-fogo instável

Pouco depois do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah entrar em vigor, ambos os lados se acusaram mutuamente na quinta-feira de violar a trégua.

Os militares israelenses alegaram que supostos veículos suspeitos se dirigiram a várias áreas no sul do Líbano, desrespeitando o acordo, que exigia a retirada dos membros do Hezbollah da região, em favor do Exército oficial nacional.

O Hezbollah, por sua vez, também acusou Israel de violar o acordo “várias vezes” e atingir pessoas que retornavam às suas casas no sul do Líbano.

Na quinta-feira, tanques israelenses dispararam projéteis contra seis áreas próximas à fronteira Israel-Líbano, atingindo Markaba, Wazzani e Kfarchouba, Khiyam, Taybe e as planícies agrícolas ao redor de Marjayoun, de acordo com a mídia estatal e fontes de segurança libanesas. Uma dessas fontes disse à agência de notícias Reuters que duas pessoas ficaram feridas em Markaba.

Em sua primeira entrevista desde que a trégua foi implementada, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse à TV israelense Canal 14 que instruiu as IDF a travarem “uma guerra intensa” caso o Hezbollah cometesse uma “violação maciça” da trégua, acrescentando que o cessar-fogo “pode ser curto”.