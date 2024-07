Exército israelense diz ter recuperado corpos de cinco reféns em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) comunicaram nesta quinta-feira, 25, ter recuperado os corpos de cinco reféns sequestrados pelo Hamas, que estavam na Faixa de Gaza desde o ataque de 7 de outubro do ano passado. As vítimas foram identificadas como a civil Maya Goren e os soldados Ravid Aryeh Katz, Kiril Brodski, Tomer Ahimas e Oren Goldin.

De acordo com as Forças Armadas, os corpos foram encontrados na quarta-feira 24 durante uma operação em Khan Yunis, maior cidade do sul do enclave palestino. Todos já eram dados como mortos, mas seus restos mortais permaneciam longe de casa. Os quatro soldados perderam a vida durante o ataque do Hamas contra o sul de Israel, que deu início à guerra, enquanto a morte de Maya Goren, sequestrada na ofensiva, foi anunciada em dezembro. Seu marido, Avner Goren, foi morto durante o 7 de Outubro.

Duas comunidades israelenses anunciaram, em declarações separadas, a recuperação dos corpos de Maya e Goldin. O kibutz de Nir Oz, a poucos quilômetros da fronteira com Gaza, onde 72 pessoas foram sequestradas, comemorou em comunicado: “Depois de mais de nove meses, ela retornará para casa para ser enterrada”.

O kibutz Nir Yitzhak, também próximo do território palestino, anunciou que havia “sido informado da operação de resgate do corpo de Oren Goldin, membro da equipe de emergência do kibutz, morto em 7 de outubro”, e que foi levado para Israel.

Insatisfação com Netanyahu

Enquanto isso, milhares de manifestantes protestaram em Washington, D.C., contra o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, que discursou ao Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira. Houve confronto com a polícia, e pelo menos duas pessoas foram presas.

As forças israelenses continuaram avançando em algumas cidades próximas a Khan Younis nesta quinta-feira, horas depois de Netanyahu ter dito a deputados e senadores americanos que estava ativamente comprometido em trazer reféns para casa. Na véspera, ele também afirmou que um acordo de cessar-fogo estava “próximo”.

Os combates nos últimos dias se concentraram em regiões a lesta de Khan Younis, como Bani Suaila, Al-Zanna e Al-Karara, onde os soldados de Israel disseram ter encontrado os corpos resgatados.

Apesar da iniciativa parecer não estar relacionada, no dia em que anunciou ter encontrado os cinco reféns mortos o Exército israelense libertou seis prisioneiros palestinos, incluindo duas mulheres, na Faixa de Gaza. Os detidos libertados foram internados no hospital Al-Aqsa, segundo a agência de notícias Reuters.