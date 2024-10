Ex-governador republicano, Arnold Schwarzenegger declara voto em Kamala Harris

Governador da Califórnia pelo Partido Republicano de 2003 a 2011, o astro hollywoodiano Arnold Schwarzenegger abandonou linhas partidárias e declarou voto à candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, nesta quarta-feira. O ator, que ainda é filiado republicano, compartilhou em uma extensa publicação na rede social X, antigo Twitter, suas reflexões sobre a eleição, com críticas ao ex-presidente Donald Trump.

“Serão apenas mais quatro anos de besteira sem resultados, o que nos deixará cada vez mais irritados, divididos e odiosos”, afirmou o ex-governador. Schwarzenegger expressou indignação com um recente comentário de Trump, que chamou os Estados Unidos de “lixeira do mundo” ao criticar a política de imigração. O ator classificou a fala como “antipatriótica” e destacou que “rejeitar o resultado de uma eleição é o ápice do antiamericanismo”.

Nascido na Áustria, Schwarzenegger imigrou ainda jovem para os Estados Unidos, onde construiu uma carreira de sucesso como ator e político. No texto publicado nesta quarta, ele afirmou que sua experiência como governador da Califórnia o ensinou a “amar políticas públicas e odiar política”.

Apesar de admitir “muitas divergências” com os democratas, Schwarzenegger considera a vitória de Harris como essencial para o país avançar. “Sempre serei um americano antes de ser um republicano. É por isso que, esta semana, estou votando em Kamala Harris e Tim Walz”, escreveu ele. Schwarzenegger foi um crítico constante de Trump e sua administração e notavelmente não apoiou seu colega republicano em 2016 ou 2020.