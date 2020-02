EUA confirmam que ataque matou chefe da Al-Qaeda no Iêmen A ação americana no fim de janeiro teria sido semelhante a que matou o general iraniano Qassem Soleimani, no começo do ano Por Da Redação - 6 fev 2020, 21h44

Publicidade









Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, confirmou na noite desta quinta-feira, 6, que o chefe do grupo extremista Al-Qaeda no Iêmen, Qassim al-Rimi, morreu em um ataque ordenado pela Casa Branca no fim de janeiro. “Os Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista no Iêmen na qual conseguiu eliminar Qassem al Rimi, fundador e líder do grupo Al Qaeda na Península Arábica”, disse o governo americano em comunicado. No texto, Trump lembrou que al-Rimi se alistou ao grupo na década de 1990 e trabalhou com Osama Bin Laden. Segundo o jornal britânico “The Guardian”, os Estados Unidos monitoravam Qassim al-Rimi como um possível sucessor do chefe das operações estratégicas da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. A ação americana teria sido semelhante a que matou o general iraniano Qassem Soleimani, no começo de janeiro.