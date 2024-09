Estados Unidos trabalham em um novo pacote de ajuda à Ucrânia

Os Estados Unidos estão trabalhando em um novo pacote de ajuda à Ucrânia, disse Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, no sábado, 14.

Em vídeoconferência durante a Estratégia Europeia de Yalta, em Kiev, Sullivan afirmou que o pacote deve ser “substancial” e que o presidente dos EUA, Joe Biden, está “ansioso” para discutir a estratégia de guerra com o presidente Volodymyr Zelensky este mês.

Zelensky disse que quer apresentar a Biden e aos dois candidato à presidência, Donald Trump e Kamala Harris, um “plano de vitória” que poderia levar ao fim da guerra.

“Eu realmente acho que precisamos de uma estratégia abrangente para o sucesso nesta guerra, e é isso que o presidente Zelensky está trazendo. O presidente Biden está ansioso por essa conversa”, disse Sullivan.

As forças russas têm avançado em partes do leste da Ucrânia, incluindo áreas no entorno de Pokrovsk, região estratégica para o envio de suprimentos e armamento aos soldados ucranianos em Donetsk, uma dos epicentros da disputa com a Rússia.

A captura de Pokrovsk, portanto, permitiria a Moscou comprometer a logística ucraniana e abrir novas linhas de ataque. Por isso, Sullivan afirmou que o conflito em Pokrovsk é de “preocupação singular”.

(Com informações de Reuters)