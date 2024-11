Escolha de Trump para procurador-geral assusta até republicanos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vem montando um gabinete cheio de acólitos, fiéis apoiadores que devem apoiá-lo cegamente após ele assumir a Casa Branca em janeiro do ano que vem. Mesmo assim, causou choque e preocupação até entre republicanos sua escolha para o cargo de procurador-geral: Matt Gaetz, deputado de extrema direita conhecido por deslegitimar os resultados da eleição de 2020, que Joe Biden venceu.

Na noite de quarta-feira 13, Trump anunciou que Gaetz será a principal autoridade de aplicação da lei do país no Departamento de Justiça, uma função que direciona as posições jurídicas do governo em questões críticas – incluindo aborto, direitos civis e casos da Primeira Emenda (sobre liberade de expressão.

Os republicanos ficaram perplexos.

“Não acho que seja uma nomeação séria para o procurador-geral”, disse a senadora Lisa Murkowski, republicana do Alasca, à emissora NBC News. “Precisamos ter um procurador-geral sério. E estou ansiosa pela oportunidade de considerar alguém que seja sério. Este não estava na minha cartela de bingo.”

A indicação ainda depende de aprovação do Senado.

Figura polêmica

Gaetz ficou conhecido por liderar um movimento para destituir seu colega republicano, Kevin McCarthy, considerado um moderado, do cargo de presidente da Câmara, após ele ter colaborado em negociações com o Partido Democrata para tentar aprovar o orçamento anual do governo. Por isso, o deputado ganhou fama de traidor dentro da própria legenda.

Nas eleições deste ano, Gaetz foi eleito para um quinto mandato como deputado pela Flórida. Atualmente, ele é alvo de uma investigação dentro do Comitê de Ética da Câmara por supostamente ter pagado para fazer sexo com uma jovem de 17 anos, uso de drogas ilícitas e outras supostas violações éticas. Antes disso, o Departamento de Justiça o investigou em um caso de tráfico sexual, embora não tenha apresentado acusações.

Ele negou qualquer irregularidade.

Mão amiga

O círculo íntimo de Trump acredita que o cargo de procurador-geral seja o mais importante da nova administração, depois da própria presidência. A Procuradoria-Geral será essencial para que o novo chefe da Casa Branca consiga pôr em prática seus planos de realizar deportações em massa, perdoar os envolvidos no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio americano e buscar vingança contra aqueles que o processaram nos últimos quatro anos. "Matt irá acabar com uso político do governo, proteger nossas fronteiras, desmantelar organizações criminosas e restaurar a fé e confiança dos americanos na Justiça, que foram severamente abaladas", disse Trump em um comunicado. Durante o primeiro mandato, Trump ficou furioso com o que chamou de Departamento de Justiça "obstrucionista", incluindo os procuradores-gerais Jeff Sessions e Bill Barr. Para o novo mandato, Trump estava buscando alguém em que pudesse confiar. Gaetz é um dos maiores devotos do republicano e poderá ajudá-lo a driblar possíveis problemas judiciais.