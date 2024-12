Emocionado, Lula concede maior honraria brasileira a Mujica, ex-presidente do Uruguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou nesta quinta-feira, 5, o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, maior honraria brasileira, por “sua incansável luta pelo melhor da América Latina e no mundo”.

Em vídeo publicado no X, antigo Twitter, o petista aparece emocionado ao lado de Mujica, a quem definiu como “um exemplo para todos nós”.

“Essa medalha estou entregando a Pepe Mujica não pelo fato de ele ter sido presidente do Uruguai. É pelo fato de ele ser companheiro”, disse Lula no vídeo.

O ex-presidente uruguaio, de 89 anos, foi diagnosticado com um tumor no esôfago no final de abril deste ano. Sua médica informou que o câncer não era muito extenso, mas Mujica enfrentou uma série de sintomas adversos da radioterapia. Em setembro, ele foi hospitalizado três vezes em menos de dez dias. No mês, passou por um procedimento cirúrgico para colocar uma sonda no estômago. Apesar dos sustos, sua equipe médica acredita que foi curado da doença.

“Temos fortes convicções de que o câncer foi curado, que não existe mais, porque fizemos várias tomografias esses dias, e isso mostra que não há evidência do tumor”, disse Raquel Panone, médica de Mujica, à imprensa em agosto.

Continua após a publicidade

+ ‘Todas as partes’ do Mercosul aprovaram rascunho de acordo com UE, diz Uruguai

Cúpula do Mercosul

O encontro entre Lula e Mujica, amigos de longa data, ocorre em meio à visita do líder brasileiro ao Uruguai para a cúpula do Mercosul, realizada até esta sexta-feira, 6, sob altas expectativas em relação à assinatura de um acordo comercial com a União Europeia (UE). O tratado, negociado há 25 anos, tem enfrentado resistência da França, que receia que as importações agrícolas vindas da América do Sul impactem negativamente o setor na Europa.

O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, disse nesta quinta-feira que todos os países do Mercosul concordaram com o rascunho do acordo comercial com a UE. O grupo é composto de Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A declaração ocorre poucas horas após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegar a Montevidéu, capital do Uruguai, para a cúpula do bloco sul-americano, realizada até o dia 6, sob alta pressão para que as negociações de 25 anos cheguem a um ponto final.

Publicidade