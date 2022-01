Em discurso, Kim volta a admitir escassez de comida na Coreia do Norte

Em seu tradicional discurso de Ano Novo, o ditador norte-coreano Kim Jong-un voltou a admitir que o país enfrenta escassez de comida. Governante de um dos regimes mais fechados do mundo, Kim raramente expõe os problemas internos da Coreia do Norte. Em junho, porém, o ditador já havia mencionado o problema de alimentos na nação asiática.

Diante das dificuldades econômicas, que pioraram durante a pandemia de Covid-19, o ditador colocou como meta central para o ano “desenvolver e melhorar” os padrões de vida da sociedade norte-coreana. Segundo informa a agência de notícias estatal KCNA, Kim afirmou que 2022 será um ano de “vida ou morte” para o país.

Sem citar rivais como Coreia do Sul e os Estados Unidos, Kim Jong-un, que está no comando do país há dez anos, admitiu que o coronavírus impôs maior dificuldade para a economia do país e estabeleceu uma “importante tarefa para fazer progressos radicais na resolução do problema alimentar, de vestuário e habitação para o povo”. Para evitar um surto da pandemia no país, as fronteiras estão fechadas desde janeiro de 2020, quando o vírus começou a circular no continente asiático. Vale lembrar que a China é um dos principais parceiros comerciais da Coreia do Norte.

Além disso, o ditador admitiu maior preocupação com o controle epidemiológico no país. “O trabalho de prevenção de epidemias de emergência deve ser feito uma prioridade no trabalho do Estado”, afirmou ele, em discurso durante a reunião plenária do comitê central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

Em outubro de 2021, um estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) apontou a Coreia do Norte como um dos países mais vulneráveis ao “risco de fome”.

Apesar da sinalização de maior abertura no discurso, o ditador norte-coreano fez questão de ressaltar que Pyongyang, a capital do país, continuará a realizar desembolsos para sua estratégia de defesa militar.