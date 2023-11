Após polêmica envolvendo antissemitismo, Elon Musk vai encontrar Netanyahu

Elon Musk tem uma reunião marcada com líderes israelenses na próxima segunda-feira, 27. O dono do X, antigo Twitter, aproveitou o cessar-fogo de quatro dias entre Israel e Hamas para conversar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Isaac Herzog.

Musk e Netanyahu também encontraram-se em 18 de setembro, menos de vinte dias antes da guerra começar. No episódio, o israelense pediu para que o bilionário encontrasse “um equilíbrio entre liberdade de expressão e discurso de ódio”, após o X ser acusado de promover conteúdo antissemita. Musk alegou que é contra qualquer discurso que promova ódio e conflito.

No entanto, em 15 de novembro, Musk curtiu uma postagem em sua plataforma que dizia que “o povo judeu alimenta ódio contra brancos” e que a “teoria da Grande Substituição é verdadeira”. A teoria em questão é uma conspiração que afirma que judeus e militantes de esquerda planejam fazer uma substituição étnica e cultural de povos brancos por imigrantes não-brancos. A Casa Branca e grandes empresas, como a Walt Disney e a Warner Bros, repudiaram a postura do bilionário.