Edmundo González agradece o reconhecimento de vitória dos Estados Unidos

O candidato de oposição da Venezuela, Edmundo González Urrutia, agradeceu ao governo dos Estados Unidos pelo apoio que recebeu após a divulgação dos resultados do pleito presidencial.

Órgão responsável por realizar as eleições no país, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) afirmou no último domingo (28) que o atual presidente, Nicolás Maduro, foi reeleito com 51% dos votos. Urrutia teria ficado em segundo, com 44%.

“Agradecemos aos Estados Unidos por reconhecer a vontade do povo venezuelano, que revelou em nossa vitória eleitoral, e por seu respaldo ao processo de restauração das normas democráticas na Venezuela”, se manifestou em sua conta da rede social X.

Horas antes, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que “os dados eleitorais foram claros” e que González “obteve a maior quantidade de votos” nas eleições de domingo.

“Os venezuelanos foram às urnas e seus votos devem ser aceitos”, continuou Blinken.

O presidente Nicolás Maduro reagiu às declarações dos americanos.

Maduro afirmou que os Estados Unidos “não devem se intrometer” em assuntos do país e que a comissão eleitoral sofreu um ataque cibernético para evitar que o resultado viesse a público.

Maduro diz que o governo, então, apresentou um recurso de amparo ao Tribunal Supremo com a intenção de elucidar o ocorrido.

Novas denúncias de violência

Representantes do partido Vamos Venezuela, da líder opositora María Corina, afirmam que um escritório da entidade sofreu vandalismo na noite de quinta-feira (1º).

O local foi invadido por homens encapuzados.

“Invasão armada às 3h da madrugada na sede nacional do Vamos Venezuela, e no escritório de María Corina Machado. Seis homens encapuzados e sem identificação dominaram os seguranças. Eles os ameaçaram e passaram a fazer pichações, arrombar portas e levar equipamentos e documentos”, diz o comunicado.

“Denunciamos o ataque e a insegurança a que estamos sujeitos por motivos políticos e alertamos o mundo sobre a proteção dos nossos membros”, conclui o texto.