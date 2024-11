‘Donzela de gelo’: Quem é Susie Wiles, primeira integrante do novo governo Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Susie Wiles como a primeira integrante do seu novo governo nesta quinta-feira, 7, escolhendo-a para ocupar o cargo de chefe de gabinete — a primeira mulher a assumir essa posição, conhecida como “segundo nome mais poderoso de Washington”

Descrita por Trump como “durona, inteligente, inovadora e universalmente admirada e respeitada”, Wiles, de 67 anos, é uma consultora política atuante na Flórida e ajudou a impulsionar a campanha do republicano no estado na vitoriosa eleição de 2016. Na disputa em 2024, ela comandou toda a campanha nacional ao lado de Chris LaCivita, e se tornou uma das conselheiras mais próximas do presidente eleito.

Embora seja avessa aos holofotes, Wiles tem uma forte influência dentro e fora do círculo de Trump, sendo vista como uma peça-chave (e única capaz de impor disciplina e ordem em meio ao caos habitual que envolve o presidente eleito).

“Susie Wiles me ajudou a alcançar uma das maiores vitórias políticas na história dos Estados Unidos”, disse Trump ao anunciar sua escolha. “É uma honra merecida ter Susie como a primeira mulher chefe de gabinete da história dos Estados Unidos. Ela deixará o nosso país orgulhoso.”

‘Donzela de gelo’

Wiles iniciou sua carreira na política na década de 1970 como organizadora da campanha presidencial de Ronald Reagan, o 40º presidente dos EUA, e mais tarde trabalhou na administração do republicano.

Após uma pausa na carreira para se dedicar à família, ela retornou à política como peça central para Trump na Flórida em 2016, garantindo sua vitória no estado. Em 2021, ela voltou a atuar ao lado do republicano para ajudar a reparar sua imagem após a invasão de seus apoiadores ao Capitólio, em 6 de janeiro daquele ano.

Em seu discurso de vitória esta semana, Trump se referiu a Wiles como “a donzela do gelo”. Ela opera principalmente “nos bastidores”, de acordo com o presidente eleito, mas é conhecida como uma das agentes políticas mais temidas nos EUA.

Mesmo sem necessariamente concordar com todas as posições de Trump, Wiles se mantém focada em alcançar os objetivos dos candidatos que representa, sem interferir com suas próprias opiniões. Essa neutralidade permitiu que ela trabalhasse com várias figuras republicanas, incluindo Rick Scott, ex-governador da Flórida, e Jon Huntsman, ex-governador de Utah.

Wiles é filha de Pat Summerall, ex-jogador de futebol americano e renomado comentarista esportivo.