Donald Trump lança moeda colecionável para impulsionar campanha

O ex-presidente americano Donald Trump adicionou mais um item curioso à sua lista de produtos de campanha, os quais são comercializados para impulsionar a arrecadação do candidato republicano nas atuais eleições dos Estados Unidos. Trata-se de uma moeda de prata que traz, de um lado, o rosto do presidenciável e, do outro, a imagem da Casa Branca com a frase “In God We Trust” (Em Deus confiamos, traduzido para o português). O item, batizado de “Trump coin”, será vendido a partir de quarta-feira e possui um site oficial no qual é possível se cadastrar para ser avisado quando a moeda estará disponível para compra. O valor estipulado é de 100 dólares por moeda — ou seja, 551 reais na cotação do dia. O item é apenas colecionável, ou seja, não possui valor de moeda de curso legal.

Para além da item, a campanha de Trump possui uma gama de produtos curiosos, entre eles cartões de NFT por 99 dólares, Bíblias a 60 dólares e um tênis dourado ornado com detalhes da bandeira americana e a letra T, de Trump, por 399 dólares. Pedaços de um terno usado por ele também teriam sido vendidos aos apoiadores mais vorazes. A venda de material licenciado é comum entre candidatos americanos, mas os esforços recentes de Trump tentam igualar as arrecadações do republicano com as da democrata Kamala Harris. No mês de agosto, Trump arrecadou um terço do montante somado por Kamala. As doações, porém, não são sinal de vitória fácil: em 2016, Hillary Clinton tinha mais verba do que Trump e perdeu as eleições para o republicano. A votação para as eleições americanas de 2024 acontece no dia 5 de novembro.