Doença desconhecida matou 140 pessoas em duas semanas no Congo, dizem autoridades

Uma doença desconhecida matou pelo menos 143 pessoas no sudoeste da República Democrática do Congo em um período de duas semanas, disseram autoridades locais na segunda-feira, 2. As mortes foram registradas entre 10 e 25 de novembro na província de Kwango e as pessoas infectadas apresentaram sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre, dor de cabeça, tosse e anemia.

“Uma equipe de especialistas epidemiológicos é esperada na região para coletar amostras e identificar o problema”, disse o vice-governador da província, Rémy Saki, segundo a agência de notícias Reuters.

O líder da sociedade civil na região, Cephorien Manzanza, afirmou que o número de pessoas infectadas continua aumentando e que o local onde a doença está se espalhando, por ser uma zona rural, enfrenta problemas de fornecimento de medicamentos.

Para evitar a contaminação, o ministro da Saúde provincial, Apollinaire Yumba, aconselhou a população a não tocar nos corpos dos mortos.

Um porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse na terça-feira que a agência de saúde das Nações Unidas foi alertada sobre a doença na semana passada e está investigando a situação junto com o Ministério da Saúde Pública do Congo.

O Congo já é assolado pela epidemia de mpox, registrando mais de 47 mil casos suspeitos e mais de mil mortes suspeitas pela doença no país, de acordo com a OMS.