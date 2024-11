Distritos em Boston ficam sem cédulas para votação presidencial nos EUA

O grupo de direitos civis Lawyers for Civil Rights alertou que diversos distritos de Boston, no estado de Massachusetts, ficaram sem cédulas para eleição presidencial nesta terça-feira, 5. Alguns pontos de votação foram restabelecidos, mas só depois de espera de até duas horas, disse a organização à agência de notícias Associated Press.

+ Como funciona o sistema “semieletrônico” de votação nos EUA?

Segundo a agência, o secretário de Estado local, William Galvin, determinou que o Departamento Eleitoral enviasse as cédulas em carros de polícia. Funcionários dos pontos de votação pegaram informações de contato de eleitores que preferiram não aguardar para votar, avisando a eles quando as cédulas chegaram, para que eles voltassem.

Sob o sistema do Colégio Eleitoral, onde são necessários 270 dos 538 delegados para vencer a eleição, Kamala garantiu os 11 delegados do estado nesta terça, continuando uma sequência de décadas de vitórias para candidatos democratas na região. A última vez que Massachusetts apoiou um candidato republicano foi em 1984, quando os eleitores votaram em Ronald Reagan.