Diretor do FBI diz que deixará cargo ao fim do mandato de Joe Biden

O diretor do FBI, Chris Wray, anunciou nesta quarta-feira, 11, que renunciará ao cargo no início de 2025, após o fim do governo Biden. A saída ocorre enquanto Donald Trump se prepara para assumir o comando da Casa Branca, já tendo nomeado Kash Patel como novo chefe do serviço de inteligência e segurança dos Estados Unidos.

Wray foi nomeado por Trump em 2017 para um mandato de 10 anos, mas viu sua relação com o ex-presidente deteriorar, especialmente após as investigações que envolveram o republicano.

“Na minha opinião, esta é a melhor maneira de evitar arrastar o FBI mais fundo na briga, ao mesmo tempo em que reforça os valores e princípios que são tão importantes para a forma como fazemos nosso trabalho”, afirmou Wray.

Ao longo de seu mandato, Wray foi alvo de críticas de Trump e seus aliados, especialmente após a busca realizada no resort de Mar-a-Lago, na Flórida, em 2022, para recuperar documentos confidenciais que o ex-presidente havia levado consigo após deixar o cargo. Esse episódio gerou um dos dois processos federais contra o ex-presidente, que, no entanto, não chegaram a julgamento.

Trump e seus aliados acusam o FBI de politização. Indicado como próximo diretor da agência, Patel é ligado aos trumpistas e já prometeu redirecionar a missão do FBI, que, sob Wray, conduziu investigações importantes, como a resposta ao ataque ao Capitólio dos EUA em 2021.

