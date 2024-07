Deputada portuguesa de ultradireita puxa coro de ‘Lula ladrão’ na CPAC

Uma das palestrantes da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), fórum trazido ao Brasil pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), a deputada portuguesa Rita Matias, do partido de extrema direita Chega, puxou um coro de “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” durante sua fala no palco do Expocentro Balneário Camboriú neste domingo, 7. A jovem de 25 anos também criticou a “politização e corrupção” do sistema de justiça pela esquerda que, segundo ela, permitiu que o petista fosse solto.

“No ano passado, Lula disse que foi muito bem recebido para uma visita a Portugal. Isso é mentira. Não queremos mais um corrupto lá”, declarou Matias, exibindo vídeos de protestos contra o presidente brasileiro nas ruas e na Assembleia da República de Portugal.

A deputada do Chega, partido francamente nostálgico do salazarismo que quadruplicou sua bancada nas eleições legislativas de março, conquistando 18% dos votos e 48 assentos no parlamento, afirmou ainda que “o governo esquerdista de Lula quis deteriorar a relação com Portugal”, ao culpar o país pelas mazelas da colonização.

Além disso, Matias comemorou o avanço do conservadorismo nas eleições para o Parlamento Europeu – a extrema direita conquistou um quarto do legislativo da União Europeia e o primeiro ou segundo lugar em nove países do bloco –, bem como o movimento trumpista nos Estados Unidos e de lideranças radicais na América Latina, como o argentino Javier Milei e o salvadorenho Nayib Bukele.

“A resistência ao globalismo só se faz com conservadorismo. Precisamos maximizar nossas forças para combatermos a esquerda”, alertou, referindo-se a um suposto movimento para liquidar a civilização ocidental, um complô para minar a ordem mundial, diluindo a natureza branca e cristã.

“A esquerda trilhou esse caminho de destruição do Ocidente há muito tempo, mas agora começaram a adocicar o comunismo. Criaram várias frentes: a teoria crítica de raça, feminismo, ideologia de gênero, despersonalizaram a pessoa humana, atacaram a família”, disparou. “Mas chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora.”

Matias terminou o discurso bradando o exato slogan de Mussolini – Deus, Pátria, Família –, o mesmo usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, arrancando gritos e aplausos da plateia na CPAC.