Depois de chamar governo chinês de ‘assassino’, Milei se reúne com Xi Jinping no G20

Durante sua campanha à Casa Rosada, o ultraliberal Javier Milei fez constantes críticas a Pequim, que está entre os parceiros comerciais mais importantes da Argentina, chegando a comparar o governo chinês a um “assassino” e dizer que o povo na China “não era livre”. Nesta terça-feira, 19, no entanto, mostrando que a política sempre fala mais alto, o argentino se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro.

Para não irritar tanto a sua base, Milei se ateve a repostar a foto junto a Xi nas redes sociais, mas sem tecer qualquer comentário.

Xi, por sua vez, agradeceu o argentino por ter enviado uma “carta calorosa de congratulações” no 75º aniversário da fundação da República Popular da China.

Embora admirador confesso do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, Milei suavizou sua postura em relação à China, descrevendo agora a segunda maior economia do mundo como um parceiro comercial importante. Entre janeiro e setembro, a Argentina exportou 5 bilhões de dólares para a China, uma alta de quase 25% em relação ao mesmo período do ano passado.

