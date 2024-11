‘Democracia é voz do povo e deve ser respeitada’, diz Lula sobre vitória de Trump 

“A democracia é a voz do povo e ela deve sempre ser respeitada”, disse o petista. “O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. + Líderes mundiais parabenizam Trump por vitória nos EUA Vitorioso nos chamados swing states, ou estados-pêndulo, capazes de oscilar a contagem de votos do Colégio Eleitoral, Trump deixou Kamala sem saídas viáveis para reverter a desvantagem, ultrapassando os 270 delegados necessários para chegar à Casa Branca.

Diversos líderes mundiais foram rápidos em parabenizar a vitória do republicano, que tem uma postura isolacionista na política externa. Espera-se que Trump siga na linha do primeiro mandato neste campo, dando pouca atenção ao que não diz respeito diretamente aos EUA e interferindo sem disfarces no que afeta o país — estratégia que compromete alianças com entidades como a Otan, deve levar a um corte na ajuda militar à Ucrânia no esforço de guerra contra a Rússia e reforçar a posição de dureza do governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Apesar da mensagem nesta quarta, Lula afirmou na semana passada que torcida por vitória da democrata Kamala Harris. Em entrevista ao canal francês TF1, o brasileiro afirmou que um triunfo da vice-presidente de Joe Biden é um fator “muito mais seguro” para o fortalecimento da democracia nos EUA, e afirmou que hoje em dia existe muito “ódio destilado”, o que classificou como “fascismo e nazismo com outra cara”.