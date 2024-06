Dalai-lama adia compromissos e viajará aos EUA para tratamento médico

Líder espiritual do budismo tibetano, o dalai-lama, de 88 anos, viajará neste mês para os Estados Unidos para um tratamento médico no joelho, informou seu gabinete, nesta segunda-feira, 3. Com isso, todos os compromissos públicos do religioso serão adiados para a partir de 20 de junho.

“O dalai-lama está programado para viajar aos Estados Unidos para tratamento médico de joelho. Após seu retorno, os compromissos regulares serão retomados”, disse seu gabinete.

A nota não mencionou quando o líder religioso vai retornar a Dharamshala, cidade no norte do Himalaia indiano onde vive desde 1959, quando o Tibete foi anexado pela China. Em outubro, ele foi aconselhado a não viajar devido a uma gripe, no entanto, após a recuperação, o religioso visitou em janeiro Bodhgaya, um dos locais budistas mais sagrados no leste da Índia.

Apesar de sua postura pacífica, o líder espiritual também já esteve envolvidos em algumas polêmicas. No ano passado, ele foi alvo de diversas críticas quando imagens dele puxando uma criança para “chupar” sua língua durante um evento público em Dharamshala foram compartilhadas na internet. Em resposta, sua equipe divulgou um comunicado em sua conta plataforma X, antigo Twitter, afirmando que o ato não passava de um costume do líder de brincar de forma “inocente e divertida” com pessoas conhecidas.

Em 2019, seu gabinete se desculpou depois que o líder disse à BBC em uma entrevista que qualquer futura mulher dalai-lama deveria ser “atraente”.