Cuba é atingida por terremotos de magnitude 5,9 e 6,8

A costa sudeste da ilha de Cuba foi atingida por dois terremotos neste domingo, 10. O primeiro, registrado por volta de 12h50 (horário de Brasília), teve magnitude 5,9 e foi sentido de várias províncias do país. Cerca de uma hora depois, o segundo abalado foi ainda mais intenso, com magnitude de 6,8 e epicentro a 23,5 km abaixo do oceano. Os dados são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Os tremores danificaram casas, linhas de energia e causaram deslizamentos de terra nas províncias costeiras de Santiago de Cuba e Granma, informou Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, em seu perfil na rede social X. “A primeira e mais essencial medida é salvar vidas”, escreveu o presidente, pedindo que os moradores dessas áreas permaneçam em espaços abertos.

Nos últimos meses, Cuba tem enfrentado uma sequencia de desastres naturais. Na semana passada, a rede elétrica do país entrou em colapso após o furacão Rafael atingir o oeste da ilha. Dez milhões de pessoas ficaram sem energia, e os esforços de recuperação continuam em andamento. Já em outubro, a região foi atingida pelo furacão Oscar, com ventos de mais de 120 km/h.