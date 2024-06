Crise política não afetará Olimpíada, diz COI após França convocar eleição

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmou nesta segunda-feira, 10, que a turbulência provocada pelo anúncio de eleições antecipadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, não atrapalhará os Jogos Olímpicos de Paris. Apesar do choque com a aposta arriscada do líder francês, organizadores do evento esportivo ecoaram a opinião de Bach.

“A França está acostumada a realizar eleições. O país fará isso mais uma vez, haverá um novo governo e todos apoiarão as Olimpíadas”, disse Bach durante um evento preparatório para os Jogos de Paris 2024, acrescentando que os líderes políticos franceses estão unidos em seu apoio ao evento.

“Não tenho qualquer indicação de que esta unidade será rompida poucos dias antes da abertura dos Jogos”, disse o chefe do COI.

Tony Estanguet, presidente do comitê organizador de Paris 2024 e tricampeão olímpico de canoagem, também afirmou que sua equipe está “mais determinada do que nunca” em tornar o evento um sucesso.

“Foram cerca de 10 eleições desde que lançamos a candidatura às Olimpíadas e entendemos como trabalhar com os atores públicos”, garantiu.

Aposta de alto risco

Macron convocou um pleito surpresa – seu mandato poderia se estender até abril de 2027 – com objetivo de tentar reafirmar seu poder e controle político depois que o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional, de sua polêmica rival Marine Le Pen, derrotou a legenda do centrista nas eleições ao legislativo da União Europeia, o Parlamento Europeu, no domingo 9.

Agora, haverá duas rodadas de votação para a renovação da Assembleia Nacional na França: uma em 30 de junho e a outra em 7 de julho – esta última menos de três semanas antes do início das Olimpíadas, que ocorrerão em Paris de 26 de julho a 11 de agosto.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, membro do Partido Socialista, adotou um tom mais crítico quanto à aposta, descrevendo a decisão do presidente como “outra medida que tenho dificuldade em compreender”.

“Como muitas pessoas, fiquei chocada ao ouvir o presidente decidir pela dissolução. Uma dissolução pouco antes dos Jogos é realmente algo extremamente perturbador”, disse a prefeita da capital francesa.