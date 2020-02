Coronavírus já atingiu 40 países pelo mundo

Pela primeira vez desde que a epidemia de coronavírus começou, mais casos da doença foram detectados fora da China continental do que dentro, segundo informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira, 26. Ao todo, a OMS contabilizou 80.239 paciente contaminados com a Covid-19 até terça-feira 25, além de 2.700 mortes.

Os números da OMS, contudo, podem demorar alguns dias para serem atualizados. De acordo com as informações divulgadas diretamente pelos governos locais, 40 países e dois territórios autônomos chineses têm casos de coronavírus.

Entre as nações mais afetadas além da China estão Coreia do Sul, com 21 mortes; Irã, com 19 mortes; Itália, com 12 mortes; e Japão, com 5 mortes. Confira a lista completa os países afetados pela Covid-19.

Afeganistão – Ao menos um caso

Alemanha – Ao menos 18 casos

Argélia – Ao menos um caso

Austrália – Ao menos 22 casos

Áustria – Ao menos 2 casos

Bahrein – Ao menos 26 casos

Bélgica – Ao menos 1 caso

Brasil – Ao menos 1 caso

Camboja – Ao menos 1 caso

Canadá – Ao menos 11 casos

China continental – Ao menos 78.064 casos e 2.715 mortes

Coreia do Sul – Ao menos 1.261 casos e 21 mortes

Croácia – Ao menos 1 caso

Egito – Ao menos 1 caso

Emirados Árabes Unidos – Ao menos 9 casos

Espanha – Ao menos 2 casos

Estados Unidos – Ao menos 57 casos

Filipinas – Ao menos 3 casos e 1 morte

Finlândia – Ao menos 1 caso

França – Ao menos 16 casos e 2 mortes

Hong Kong – Ao menos 89 casos e 2 mortes

Índia – Ao menos 3 casos

Irã – Ao menos 139 casos e 19 mortes

Iraque – Ao menos 5 casos

Israel – Ao menos 2 casos

Itália – Ao menos 374 casos e 12 mortes

Japão – Ao menos 147 casos no país, além de 693 casos de passageiros, funcionários e médicos que ingressaram no cruzeiro Diamond Princess. Foram confirmadas 5 mortes

Kuwait – Ao menos 12 casos

Líbano – Ao menos 1 caso

Macau – Ao menos 10 casos

Malásia – Ao menos 22 casos

Nepal – Ao menos 1 caso

Omã – Ao menos 2 casos

Reino Unido – Ao menos 13 casos

Rússia – Ao menos 2 casos

Singapura – Ao menos 91 casos

Sri Lanka – Ao menos 1 caso

Suécia – Ao menos 1 caso

Suíça – Ao menos 1 caso

Tailândia – Ao menos 40 casos

Taiwan – Ao menos 32 casos, 1 morte

Vietnã – Ao menos 16 casos