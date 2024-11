Coroação de rei Charles III custou mais de meio bilhão de reais, revela governo

A coroação do rei Charles III e da rainha Camilla, realizada em 6 de maio de 2023, teve um custo total de 72 milhões de libras (cerca de R$ 527 milhões), de acordo com um relatório divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Departamento de Cultura, Mídia e Esporte (DCMS) do Reino Unido.

Do valor total, 50,3 milhões de libras foram destinados à organização do evento, enquanto 21,7 milhões de libras cobriram as despesas com policiamento. Apesar do investimento mastodôntico, o valor equivale a menos da metade dos 162 milhões de libras (cerca de R$ 1,1 bilhão) gastos com o funeral da rainha Elizabeth II, em 2022.

A ascensão de Charles ao trono contou com a presença de 100 líderes mundiais e foi transmitida para uma audiência global estimada em 2 bilhões de pessoas em 125 países. Ainda assim, foi realizada de forma mais modesta – pelo menos em comparação com coroações anteriores, incluindo a da sua própria mãe.

O intuito da mudança era mostrar uma monarquia mais moderna – tanto quanto é possível para a instituição anacrônica – e reconhecer as dificuldades econômicas enfrentadas pela população britânica na época. Críticos, no entanto, ainda questionaram a realização do um evento tão dispendioso em meio à crise que, na época, fez a inflação pesar no bolso dos britânicos com a alta no custo de vida.

O DCMS, por sua vez, declarou que o evento foi um “momento único em geração que proporcionou uma ocasião para que todo o país se unisse em comemoração, e ofereceu uma oportunidade única de celebrar e fortalecer nossa identidade nacional e mostrar o Reino Unido ao mundo”.