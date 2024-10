Coreia do Norte diz que vai ‘fechar permanentemente’ fronteira com Coreia do Sul 

O Exército da Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira, 9, que irá “fechar e bloquear permanentemente” a fronteira com a Coreia do Sul, cortando o acesso a estradas e ferrovias que poderiam ser usadas no deslocamento entre os dois países. A medida, no entanto, é majoritariamente simbólica, já que a divisa entre os países é amplamente militarizada.

Em declaração divulgada pela agência de notícias estatal norte-coreana, a KCNA, o Exército afirma que a decisão é uma resposta aos exercícios de guerra realizados na Coreia do Sul, assim como frequentes visitas de ativos estratégicos dos Estados Unidos à região. Como consequência, além do fechamento, Pyongyang também “fortalecerá áreas relevantes do nosso lado com fortes estruturas de defesa”.

Há poucas semanas, Kim Yo-jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, prometeu aumentar as capacidades de guerra nuclear do país, em reação à recente chegada de um submarino americano movido a energia nuclear na Coreia do Sul.

Autoridades da Coreia do Norte tem falado repetidamente em expandir seu arsenal nuclear, mas a última ameaça vem depois que o país aumentou as tensões regionais ao divulgar a construção de uma planta de enriquecimento de urânio e testar um novo míssil balístico capaz de transportar “super-ogivas” no início deste mês.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse em um comunicado que notificou o Comando das Nações Unidas liderado pelos EUA, uma força militar multinacional que supervisiona os assuntos na Zona Desmilitarizada (DMZ) entre as duas Coreias, que ainda estão tecnicamente em guerra. Os dois lados assinaram um armistício que pôs fim aos combates na Guerra da Coreia de 1950-1953, mas não um tratado de paz.