Conflito pode reduzir PIB do Líbano em 9% neste ano, diz ONU

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) alertou que, se o conflito entre Israel e a milícia libanesaHezbollah continuar, o Líbano pode perder até 9,2% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em 2024. Em relatório divulgado nesta quarta-feira, 23, a agência da ONU avalia que as consequências econômicas deste ano podem ser mais severas do que as observadas durante a última guerra entre Hezbollah e Israel, em 2006.

A primeira análise do PNUD sobre a guerra em curso no Líbano afirma que “a escala do desdobramento militar, o contexto geopolítico, o impacto humanitário e as repercussões econômicas em 2024 provavelmente serão muito maiores do que em 2006”. O relatório aponta que, caso o conflito persista, o Líbano enfrentará uma desestabilização ainda mais aguda em sua economia, que já havia encolhido 28% entre 2018 e 2021, com uma desvalorização de 98% da libra libanesa.

Israel parece ter expandido sua guerra contra o Hezbollah para além da infraestrutura militar. No domingo 20, as FDI anunciaram que passariam a atacar as redes financeiras do grupo, e realizaram investidas direcionadas contra filiais da Al-Qard Al-Hassan Association (AQAH), uma associação financeira ligada ao Hezbollah, no sul e leste do Líbano.

Mesmo que a guerra termine em 2024, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento prevê que as consequências econômicas persistirão por anos, com uma contração do PIB de 2,28% em 2025 e 2,43% em 2026.

Após quase um mês de guerra entre Israel e o Hezbollah, pelo menos 1.489 pessoas morreram no Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Além disso, mais de um milhão teriam sido deslocadas, e dezenas de milhares fugiram para a vizinha Síria.

A última guerra entre Hezbollah e Israel, em 2006, deixou grande parte do sul do Líbano e subúrbios de Beirute em ruínas, exigindo significativa ajuda internacional para a reconstrução. O relatório estima que impacto desta nova guerra “não estará muito longe”, e pode se aproximar dos 2,5 bilhões a 3,6 bilhões de dólares, equivalentes a 8 a 10% do PIB daquela época.

Em um esforço para abordar a crise, uma conferência internacional sobre a situação no Líbano está marcada para esta quinta-feira em Paris, onde a ONU solicitará 400 milhões de dólares para apoiar os deslocados pela violência.