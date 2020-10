Como pensam e o que querem os candidatos à Presidência dos EUA

Atualizado em 8 out 2020, 08h47 - Publicado em 8 out 2020, 08h00

8 out 2020

A menos de uma mês da votação que decidirá o novo presidente dos Estados Unidos, a corrida está longe de parecer decidida. Apesar dos quase 10 pontos percentuais de vantagem do democrata Joe Biden, de 77 anos, a base que apoia Donald Trump, 74, permanece firme e leal aos ideais do atual mandatário.

Com propostas totalmente antagônicas para a segurança pública, imigração e política externa, os candidatos travam uma batalha que promete polarizar, mais do que nunca, o país que se escora no sistema bipartidário. Desde o início da pandemia de coronavírus, o tema da saúde ganhou ainda mais destaque no país, enquanto as manifestações contra o racismo e a violência policial serviram como gatilho para profundas discussões sobre segurança pública e desigualdade no país.

Conheça as principais propostas dos dois candidatos nessas áreas e entenda que tipo de eleitor os dois partidos buscam conquistar na votação marcada para 3 de novembro.