Com ‘energia vibrante’, Brasil emplaca duas cidades em lista das melhores do mundo

Duas cidades brasileiras garantiram seu espaço na lista das 100 Melhores Cidades do Mundo 2025, elaborada anualmente pela Resonance Consultancy e pelo instituto de pesquisas Ipsos na última década. São Paulo, com seu ritmo cosmopolita e frenético, ocupa o 75º lugar, enquanto o Rio de Janeiro, com sua energia contagiante e paisagens deslumbrantes, aparece em 100º.

O ranking avalia as cidades em três grandes categorias — habitabilidade, amabilidade e prosperidade. Segundo os autores, São Paulo, a maior cidade do Brasil, brilha como um verdadeiro polo de cultura e economia. O relatório destaca a cidade por sua capacidade de mesclar o cosmopolitismo com uma oferta cultural imbatível.

“A maior cidade do Brasil, lar de mais de 21 milhões de paulistanos, extrai sua identidade cultural de influências tão diversas como o Japão, a Itália, o Líbano e a França”, aponta o ranking. São Paulo também é referência em inovação cultural, ocupando a 8ª posição global na subcategoria Cultura, com ícones como o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o FIESP Cultural Center, além de uma vida noturna vibrante e diversa.

Energia vibrante carioca

Já a Cidade Maravilhosa se destacou especialmente no critério “amabilidade”, com o relatório ressaltando que o Rio de Janeiro “encarna a energia vibrante e descontraída do Brasil”. Ícones turísticos como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e as praias de Copacabana e Ipanema continuam atraindo milhões de turistas. “As sempre populares Copacabana e Ipanema atendem aos adoradores do sol, enquanto a cidade oferece vários museus e centros culturais gratuitos”, diz o texto.

O relatório também menciona que, apesar dos desafios de segurança no passado, o Rio “deixou para trás sua era de criminalidade generalizada” e segue em processo de reinvenção.

No topo da lista, Londres, Nova York e Paris ocupam o pódio. Londres lidera como a melhor cidade do mundo, elogiada por sua “infraestrutura de ponta, riqueza cultural e posição como centro econômico global”. Nova York ficou em segundo lugar, sendo descrita como “o coração pulsante dos Estados Unidos”. Já a “Cidade Luz”, ocupa a terceira posição, com menções a seus investimentos em sustentabilidade, como o projeto de transformar o Rio Sena em uma área de lazer para a Olimpíada de 2024.

Veja o top 10

Londres, Reino Unido Nova York, Estados Unidos Paris, França Tóquio, Japão Singapura Roma, Itália Madri, Espanha Barcelona, Espanha Berlim, Alemanha Sydney, Austrália