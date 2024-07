Como deve ser o jantar que Bolsonaro oferecerá a Milei

Às margens da CPAC Brasil, fórum conservador que ocorre neste final de semana em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai oferecer um jantar a convidados seletos – e alguns dispostos a pagar R$ 5 mil pelo banquete. O evento deve começar após às 22h, depois que o convidado de honra, o presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcar no Aeroporto de Navegantes.

O local do jantar foi muito especulado. Fontes disseram a VEJA no início do dia que poderia ocorrer no hotel onde Bolsonaro está hospedado, o Mercure, próximo à orla da praia. No entanto, ficou estabelecido que o banquete, que alimentará cerca de 100 pessoas – entre autoridades, convidados e pagantes –, terá lugar em uma área restrita do Expocentro, o próprio centro de eventos que hospedou a CPAC (sigla em inglês para “Conferência de Ação Política Conservadora”).

“As mesas já chegaram”, um funcionário do evento foi ouvido dizendo pela VEJA. “Está tudo encaminhado.”

Ainda há dúvidas sobre a presença de Milei. Na sexta-feira 5, o porta-voz presidencial da Argentina, Manuel Adorni, declarou que talvez não fosse possível pela agenda apertada, que incluirá uma bilateral com Bolsonaro, um encontro com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e reuniões com empresários locais. Mas as expectativas para o jantar continuam altas.

O menu é tão misterioso quanto era o local do evento. Mas organizadores da CPAC disseram a VEJA que a responsável pelo banquete será a ExpoFoods, empresa de buffets para grandes eventos.

“Não podemos revelar muita coisa, mas teremos vários menus diferentes, sequências de pratos, que serão oferecidos aos convidados de maneira aleatória”, disse uma funcionária da ExpoFoods a VEJA. “Os convidados vão se surpreender.”

Antes do jantar, Milei ainda deve encontrar Bolsonaro no Mercure. Além do argentino, espera-se a presença do líder chileno de extrema-direita, José Antonio Kast, bem como de Eduardo Bolsonaro e outros nomes da direita brasileira e internacional que palestraram na CPAC.

Foi tudo costurado por Jorginho Mello, que convidou Milei para uma visita a Santa Catarina quando viajou para a posse do argentino em Buenos Aires. Ele e Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, também comparecerão ao banquete.