Com enxurrada de drones, Rússia faz um dos maiores ataques contra Ucrânia em meses

A Rússia realizou um dos maiores ataques contra a Ucrânia nos últimos meses, com mais de 130 drones direcionados a Kiev e outras cidades. A ofensiva provocou um incêndio em uma instalação industrial na região ocidental de Ternopil, relataram autoridades ucranianas nesta quarta-feira, 16.

A ofensiva foi parcialmente contida pelas defesas ucranianas, que derrubaram 68 drones dos 136 drones utilizados no ataque, segundo a Força Aérea da Ucrânia. Dois drones retornaram à Rússia, e outros 64 não foram localizados, possivelmente neutralizados por sistemas eletrônicos de defesa. Dois drones atingiram alvos não identificados durante o ataque, que ocorreu horas antes de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelar seu plano para colocar fim à guerra.

Um “incêndio de grandes proporções” foi combatido por cerca de 50 bombeiros na região de Ternopil, informou a administração militar no aplicativo Telegram. As autoridades disseram que não houve feridos e não revelaram qual instalação foi atingida.

Além dos drones, a Rússia disparou dois mísseis contra as regiões de Chernihiv, no norte, e Donetsk, no leste, mas a Força Aérea ucraniana não divulgou o impacto causado. Até o momento, Moscou não fez comentários sobre esse ataque.

Na vizinha Moldávia, a polícia encontrou destroços de um possível míssil, a cerca de 4 km da fronteira com a região central de Vinnytsia, na Ucrânia. Ainda não está claro se está relacionado ao último ataque ou a uma ofensiva anterior.

O ataque com drones também atingiu uma residência na região de Kiev e causou danos em outros edifícios, segundo o governador regional, Ruslan Kravchenko. A área permaneceu em alerta aéreo por mais de 12 horas, mas não houve vítimas.

De acordo com Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade, todos os drones que tinham como alvo Kiev durante a noite foram destruídos, sem relatos de feridos ou danos significativos.

Com os ataques russos este ano atingido principalmente a infraestrutura energética da Ucrânia, as autoridades alertam que o próximo inverno será particularmente difícil para os civis ucranianos, especialmente nas áreas mais afastadas da linha de frente.

Nesta quarta-feira, os governadores das regiões do sul de Kherson e Mykolaiv relataram interrupções no fornecimento de energia. Na região de Mykolaiv, cerca de 272.000 consumidores foram afetados. O governador regional, Vitaliy Kim, afirmou que o corte não foi causado pelo ataque noturno, e que as equipes já estão trabalhando para restabelecer a eletricidade.