Colisão entre trens deixa ao menos 8 mortos na Índia

Ao menos oito pessoas morreram e cerca de 60 ficaram feridas nesta segunda-feira, 17, após um trem de carga colidir com um trem expresso de passageiros no estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia.

O Expresso Kanchenjunga estava parado perto da estação de Rangapani quando foi atingido pelo outro veículo, o que provocou o descarrilamento de três de seus vagões e danificou a locomotiva do trem de carga. Entre os mortos estão um guarda do Expresso Kanchenjunga, o maquinista e o maquinista assistente do trem de carga.

Autoridades locais afirmaram que o acidente pode ter sido causado por “erro humano” e abriram uma investigação sobre o caso.

“De acordo com a investigação inicial, parece que o maquinista do trem de carga ignorou o sinal”, disse Jaya Varma Sinha, CEO do Conselho Ferroviário da Indian Railways.

Equipes de emergência e ambulâncias foram encaminhadas ao local logo após a colisão, mas as operações de resgate foram atrasadas pelas fortes chuvas na região. Os feridos foram levados para uma faculdade de medicina na cidade de Siliguri para serem tratados.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, lamentou o acidente e anunciou uma indenização de 200 mil rúpias (cerca de R$12.940 mil) para as famílias dos mortos e 50 mil rúpias (cerca de R$3.200) para cada um dos passageiros feridos. Mais tarde, o Ministro Federal das Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, aumentou a indenização para 1 milhão de rúpias (cerca de R$64.730 mil) para a família dos mortos, 250 mil rúpias (cerca de R$16.180 mil) para aqueles com ferimentos graves e 50 mil rúpias (cerca de R$3.200) para aqueles com ferimentos leves.

“Condolências aos que perderam seus entes queridos. Rezo para que os feridos se recuperem o mais rápido possível”, escreveu o primeiro-ministro em suas redes sociais.

Rede ferroviária precária

A rede ferroviária da Índia é uma das maiores do mundo e transporta mais de 13 milhões de passageiros todos os dias, mas muitas das infraestruturas ferroviárias precisam de melhorias ou atualizações.

A colisão aconteceu mais de um ano após a Índia ter vivido um de seus piores acidentes ferroviários, quando três trens colidiram no estado de Odisha, no leste da Índia, deixando 275 pessoas mortas e mais de mil feridas.

Após o acidente, os líderes da oposição criticaram o governo Modi por sua “total má gestão” das ferrovias. “Não há segurança dos passageiros, não há melhoria na tecnologia e falta manutenção do serviço”, afirmou Kunal Ghosh, membro do Partido Trinamool Congress (TMC), que governa Bengala Ocidental.