Colisão de trens no Chile deixa ou menos 2 mortos e 9 feridos

Uma colisão frontal entre um trem de passageiros e uma locomotiva de carga na comuna de San Bernardo, ao sul de Santiago do Chile, deixou pelo menos dois mortos e nove feridos nesta quinta-feira, 20. O comboio de passageiros sofreu um impacto tão forte que acabou em cima dos vagões de carga, que transportavam 1.346 toneladas de cobre.

Segundo reportagens do diário chileno La Tercera e da emissora CNN Chile, investigações preliminares indicam que o trem de passageiros realizava manobras de velocidade nos trilhos quando inesperadamente se deparou com o trem de carga parado. Uma falha no sistema de sinalização teria impedido o maquinista de ser avisado sobre a presença do comboio parado. Especialistas avaliam essa possibilidade e também investigam a tragédia pode ter sido causada por erro humano.

Miguel Araya, prefeito de Buin, visitou o local do acidente e confirmou que a locomotiva de passageiros era de teste. Ele acrescentou que a tripulação, composta por quatro chineses e outros cinco colegas, conseguiu fugir para o último vagão momentos antes do impacto.

“Essas nove pessoas estão, neste momento, em estado grave, foram todas retiradas do local, mas não correm risco de vida”, declarou o procurador local em coletiva de imprensa.

O acidente provocou forte reação nas redes sociais, onde foram compartilhadas imagens e vídeos do momento da colisão.

Choque de trenes en San Bernardo en Chile, deja 2 fallecidos y varios heridos. pic.twitter.com/9dlgOg24Wm — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) June 20, 2024

Colisión frontal de #trenes en San Bernardo, #Chile. Se habla de personas heridas. pic.twitter.com/QyKz4nrKTq — Solovino News (@SolovinoNews) June 20, 2024

A mídia local reportou que o corpo de um dos mortos permanece preso, devido ao risco de queda do comboio. Os restos mortais da outra vítima foram ejetados da locomotiva com o impacto. Unidades de resgate e o Corpo de Bombeiros local foram mobilizados para a área do acidente, levando os feridos às pressas para hospitais próximos.

A Seção de Investigação de Acidentes de Trânsito (SIAT) dos Carabineros (espécie de Polícia Militar chilena) foi designada para realizar as investigações no local do incidente. O presidente da Companhia Ferroviária Estadual (EFE), Eric Martin, enviou condolências aos familiares dos falecidos e explicou que a unidade de investigação de acidentes da empresa colaborará para esclarecer o ocorrido. Segundo ele, a sinalização dos trilhos funcionou corretamente. Dispositivos semelhantes a caixas pretas dos aviões, que registram os movimentos e a velocidade do trem, devem ser usados na investigação.