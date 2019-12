Cidade na Itália é evacuada por conta de uma bomba da 2ª Guerra

Quase 55 mil pessoas, o equivalente a 60% da população de Brindisi, no sul da Itália, deixaram a cidade neste domingo para permitir a desativação de uma bomba lançada pelo Reino Unido em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial.

A bomba pesava mais de 200 quilos e tinha 40 quilos de explosivos. O artefato foi encontrado há um mês durante a reforma de um cinema da pequena cidade do interior da Itália.

A evacuação de parte de Brindisi começou no início deste domingo. Como precaução, as autoridades decidiram retirar provisoriamente de suas casas pessoas que vivem perto do cinema onde a bomba foi encontrada.

O aeroporto e a estação ferroviária foram fechados. O governo local também precisou esvaziar dois hospitais e uma prisão. Os 217 detidos foram transferidos para uma penitenciária de Lecce, que fica a 38 quilômetros de Brindisi.

Mais de mil policiais e 250 voluntários participaram da operação para retirar as quase 55 mil pessoas da cidade.

Segundo a imprensa italiana, a bomba foi fabricada na Inglaterra, tem 1 metro de largura e foi lançada em 1941.